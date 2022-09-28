Пока вы спали: последствия взрывов на "СП" и "СП-2" и встреча по СНВ-3

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Фото: ТАСС ТАСС

Подрыв «Северных потоков» открывает ящик Пандоры

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Подрыв ниток «Северных потоков» переносит украинский кризис на территорию ЕС и говорит о незащищенности европейской инфраструктуры. Если «можно взрывать принадлежащий европейцам газопровод, то почему нельзя подорвать химический завод в Германии или американскую АЭС», отмечает «Независимая газета».

По данным издания, уже практически не осталось сомнений в том, что нитки российских газопроводов были взорваны, несмотря на то, что расследование инцидента еще продолжается. Эксперты обратили внимание, что повреждение газопроводов произошло после акций протеста в Германии, участники которых требовали запуска «Северного потока – 2». А наибольшую выгоду от диверсии получат США и Украина.

Госдеп призвал Афины и Анкару не ослаблять НАТО

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс призвал Турцию и Грецию как союзников по НАТО прекратить взаимные обвинения и претензии и «сосредоточиться на коллективной угрозе», напомнив о ситуации на Украине. Об этом пишет «Независимая газета».

«Сейчас не время для заявлений или каких-либо действий. Это может усилить напряженность между союзниками по НАТО», - заметил он.

При этом Анкара и Афины в очередной раз оказались на грани столкновения из-за демилитаризованных зон.

Молдавия задумалась о стратегии национальной безопасности

Власти Молдавии на фоне боевых действий на Украине заявили о том, что нельзя полагаться только на нейтральный статус республики, приняли решение начать разработку стратегии национальной безопасности и «перейти непосредственно к развитию обороноспособности». Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом над Молдавией нависла угроза внутренней дестабилизации. Растут протестные настроения, а также весьма вероятно, что контракт с «Газпромом» будет прекращен, так как молдавская сторона не оплатила аванс за сентябрьские поставки газа и не провела обещанный аудит своего долга.

В Германии возмутились поведением украинских беженцев

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц оказался в центре скандала после того, как заявил, что украинские беженцы занимаются «социальным туризмом», возвращаясь на родину по делам, а затем в ФРГ за пособием. Об этом пишет «Коммерсант».

После резкой критики со стороны политиков и экспертов Мерц извинился за свои слова. Однако, по данным издания, высказывание лидера ХДС отражает недовольство части общества политикой правительства на восточном направлении. В Германии нарастают протесты из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа, и страну может ждать «жаркая осень».

Москва и Вашингтон готовят встречу по СНВ-3

РФ и США готовятся провести очную встречу делегаций для обсуждения возобновления инспекций по линии договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом со ссылкой на осведомленные источники с российской стороны сообщают «Известия».