Спрос на отели Казахстана вырос в 32 раза

После объявления в России частичной мобилизации спрос на отели в странах СНГ и Грузии вырос в десятки раз, в частности, в Казахстане - в 32 раза за неделю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервисов «Суточно.ру» и «Островок».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По оценке «Суточно.ру», в Таджикистане отели начали искать в 22 раза чаще, в Киргизии - в 15 раз. Спрос на жилье в Армении вырос в шесть раз, в Грузии - в 2,5 раза, а в Белоруссии - вдвое.

Представители портала отметили, что теперь среди россиян стали популярны направления, на которые никогда раньше не было повышенного спроса.

В «Островке» зафиксировали рост спроса на жилье в Казахстане, Армении и Киргизии в восемь раз. По данным сервиса, грузинские отели за последнюю неделю россияне начали искать в пять раз чаще, а отели Узбекистана - в три раза. Также «Островок» сообщил о росте спроса на жилье в Турции.

Гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов рассказал, что в Казахстане наиболее популярны Нур-Султан, Алматы, Уральск и Петропавловск. В топ-10 городов по бронированиям также вошли Бишкек, Тбилиси, Ереван и Худжанд.

По оценке «Суточно.ру», дороже всего обходятся сутки аренды в Минске (в среднем 3,85 тысячи рублей), Ереване (3,76 тысячи), Тбилиси (2,77 тысячи) и Бишкеке (2,73 тысячи).

В Нур-Султане можно найти жилье за 2,21 тысячи рублей в сутки, в Витебске - за 2,07 тысячи, в Худжанде - 1,63 тысячи.

На фоне частичной мобилизации в России возник ажиотажный спрос на авиабилеты. В одном из сервисов по бронированию Forbes https://www.forbes.ru/biznes/477819-kak-mobilizacia-podnala-ceny-na-vylet-i-kolicestvo-zaprosov-na-zil-e-za-granicej рассказали, что авиабилеты за рубеж в среднем дорожали на 77 процентов за 24 часа.

Утром 22 сентября рейсы в Турцию стоили 115 - 175 тысяч рублей за билет в одну сторону, а билеты в Ереван достигали отметки в 402 тысячи.