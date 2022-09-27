Власти Северной Осетии могут ограничить въезд в регион

Власти Северной Осетии сообщили, что могут ограничить въезд на автомобилях для граждан без прописки в регионе из-за скопления транзитного транспорта. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Кроме того, будет подписан указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию Северной Осетии. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу, — говорится в сообщении.

Однако подобное ограничение, уточнили в пресс-службе, коснется только граждан, не имеющих прописку Северной Осетии и не проживающих на территории региона, говорится на сайте главы и правительства Северной Осетии.

До этого в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что на русско-грузинской границе организована выдача повесток россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.