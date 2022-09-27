Раскрыта уникальность прошедшего лета за всю историю наблюдений

Нынешнее лето оказалось самым светлым за весь период наблюдений, подчеркнули в Гидрометцентре России. Об этом пишет РИА «Новости».
Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд рассказал, что летом 2022 года «можно было наблюдать 1012 часов солнечного сияния».
По его словам, солнце светило в европейской части России в среднем 11 часов в день.
Метеоролог уточнил, что это связано с большим количеством антициклонов, которые прошли через макрорегион. Это природное явление характеризуется тем, что нисходящее движение воздуха препятствует возникновению и дальнейшему развитию облаков.