Раскрыта уникальность прошедшего лета за всю историю наблюдений

Нынешнее лето оказалось самым светлым за весь период наблюдений, подчеркнули в Гидрометцентре России. Об этом пишет РИА «Новости».

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Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд рассказал, что летом 2022 года «можно было наблюдать 1012 часов солнечного сияния».

По его словам, солнце светило в европейской части России в среднем 11 часов в день.