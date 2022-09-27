Байдену припомнили угрозы «Северному потоку-2»

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале напомнила о резких словах президента США Джо Байдена о газопроводе «Северный поток-2». Она подчеркнула, что политик пообещал уничтожить трубопровод.

На трех нитках российского экспортного газопровода вчера отмечалось значительное падение давления. Как выяснилось позже, оно было вызвано серьезной аварией.

Скабеева рассказала, что после начала спецоперации американский президент заявил, что «если танки России снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока – 2» больше не будет».

Байден не привел никаких деталей возможных действий Штатов против газопровода, но пообещал, что Вашингтон «сможет это сделать».