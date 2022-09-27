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18 минут назад

Байдену припомнили угрозы «Северному потоку-2»

Илья Родин

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале напомнила о резких словах президента США Джо Байдена о газопроводе «Северный поток-2». Она подчеркнула, что политик пообещал уничтожить трубопровод.

Байдену припомнили угрозы «Северному потоку-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На трех нитках российского экспортного газопровода вчера отмечалось значительное падение давления. Как выяснилось позже, оно было вызвано серьезной аварией.

Скабеева рассказала, что после начала спецоперации американский президент заявил, что «если танки России снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока – 2» больше не будет».

Байден не привел никаких деталей возможных действий Штатов против газопровода, но пообещал, что Вашингтон «сможет это сделать».

Скабеева констатировала в шутку, что дело об аварии на «Северном потоке» можно считать «раскрытым».

Общество,Ольга Скабеева,Джозеф Байден,
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