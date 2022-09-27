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42 минуты назад

Стали известны подробности о вручении повесток россиянам на границе с Грузией

Lenta.ru

Повестки на границе России и Грузии в Северной Осетии вручаются только жителям республики. Подробности о мобилизации россиян на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» сообщила пресс-служба главы и правительства региона, передает РИА Новости.

Появились подробности вручения повесток россиянам на границе с Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно, на КПП работают сотрудник военкомата и представитель органа исполнительной власти, которые проверяют, подлежат ли желающие пересечь границу россияне мобилизации. Если гражданин попадает под призыв, то ему вручается повестка.

«Речь идет о жителях Северной Осетии на данный момент», — объяснил собеседник агентства.

На границе с Грузией начали вручать повестки подлежащим призыву россиянам

Ранее глава республики Сергей Меняйло заявил, что планирует ввести на КПП «Верхний Ларс» режим чрезвычайной ситуации. Он также объяснил появление пункта мобилизации на границе необходимостью оповестить людей о том, что они не подлежат выезду. По словам Меняйло, скоро там появится соответствующее табло.

27 сентября также стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда через границу.

Общество,Армия,Сергей Меняйло,
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