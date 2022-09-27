Работающих в Донбассе строителей могут освободить от мобилизации

Российских строителей, которые занимаются восстановлением освобожденных территорий, в том числе ДНР и ЛНР, могут освободить от частичной мобилизации, сообщил во вторник ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

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"Мы рассматриваем сейчас вопрос квот [на отсрочку от частичной мобилизации] для тех строителей, которые работают на новых территориях. Там сейчас 32 тыс. строителей уже работают", - сказал Хуснуллин. - Сейчас с Минобороны обсуждаем".

Он отметил, что в Донбасс планируется привлечь еще порядка 30 тыс. строителей.

Работающие там специалисты тоже рискуют своей жизнью, пояснил вице-премьер.

"Многие строят рядом с зоной боевых действий. Я только что вернулся оттуда, есть строители, которые работают в 3 км от фронта", - подчеркнул он.

По словам Хуснуллина, возвращать таких строителей в Россию и потом опять отправлять не совсем целесообразно.

Как он отметил, в Донбассе в настоящее время в стадии строительства или ремонта находится 2 тыс. объектов, планы восстановления прописаны по каждому из них, это самая большая стройка.

При этом освобождение от частичной мобилизации сотрудников строительной отрасли и ЖКХ, работающих в России, не обсуждается, добавил вице-премьер. Он также отметил, что оценить влияние частичной мобилизации на темпы строительства в России пока не представляется возможным.

"Мы не знаем сейчас, сколько человек из отрасли привлекают [к частичной мобилизации], пока сказать не могу", - сказал Хуснуллин.