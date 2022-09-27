В Русском музее объяснили исчезновение портрета Пугачевой

«Поменяли экспозицию – что тут такого? Спасибо, что такой пиар художнику делают, наконец-то он будет известен всем. Поменял экспозицию художник, это его право, это его экспозиция, его работы. Ну, захотел он другую работу повесить — и все. Вместо этой теперь работа «Маска», — сказали в музее.