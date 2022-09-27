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31 минуту назад

В Русском музее объяснили исчезновение портрета Пугачевой

Газета.Ru

В Русском музее объяснили исчезновение портрета певицы Аллы Пугачевой с выставки художника Игоря Чолария. В пресс-службе музея заверили, что Чолария сам убрал работу по цветовому принципу.

В Русском музее объяснили исчезновение портрета Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В соцсетях пропажу картины связывали с просьбой артистки признать ее иноагентом.

«Поменяли экспозицию – что тут такого? Спасибо, что такой пиар художнику делают, наконец-то он будет известен всем. Поменял экспозицию художник, это его право, это его экспозиция, его работы. Ну, захотел он другую работу повесить — и все. Вместо этой теперь работа «Маска», — сказали в музее.

В учреждении уточнили, что художник решил поменять по цветовому принципу, по свету.

«Он художник, он так видит», — заключили в музее.

Работа под официальным названием «Женщина, которая поет», вдохновленная Аллой Пугачевой, была представлена в Русском музее 22 сентября в рамках выставки «Укрощение хаоса», которая продлится здесь до 7 ноября.

О том, что портрет убрали, стало известно 27 сентября.

Общество,Алла Пугачева,
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