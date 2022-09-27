В Русском музее объяснили исчезновение портрета Пугачевой

В Русском музее объяснили исчезновение портрета певицы Аллы Пугачевой с выставки художника Игоря Чолария. В пресс-службе музея заверили, что Чолария сам убрал работу по цветовому принципу.
В соцсетях пропажу картины связывали с просьбой артистки признать ее иноагентом.
«Поменяли экспозицию – что тут такого? Спасибо, что такой пиар художнику делают, наконец-то он будет известен всем. Поменял экспозицию художник, это его право, это его экспозиция, его работы. Ну, захотел он другую работу повесить — и все. Вместо этой теперь работа «Маска», — сказали в музее.
В учреждении уточнили, что художник решил поменять по цветовому принципу, по свету.
«Он художник, он так видит», — заключили в музее.
Работа под официальным названием «Женщина, которая поет», вдохновленная Аллой Пугачевой, была представлена в Русском музее 22 сентября в рамках выставки «Укрощение хаоса», которая продлится здесь до 7 ноября.
О том, что портрет убрали, стало известно 27 сентября.