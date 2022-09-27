Михаил Пореченков готов вступить в ряды добровольцев

Актер Михаил Пореченков заявил о готовности служить Родине и не исключает, что вступит в ряды добровольцев, поскольку под частичную мобилизацию не подходит по возрасту. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Актер отметил, что не знает, что будет в будущем, однако сейчас нужно выполнять решение верховного главнокомандующего. При этом он сам не исключает, что пойдет на фронт добровольцем.

«Я не подхожу под призывной возраст, я рядовой и мне 53 года. Могу пойти как доброволец, что тоже не исключается. Мужчинам могу сказать, чтобы они держались и выполняли свой долг перед Родиной», — сказал актер.

На днях Пореченков вернулся из села Красный Хутор, где встретился с белгородцами, пострадавших от обстрелов. По словам артиста, его сильно тронуло увиденное, он не исключил, что поедет туда снова.

Напомним, в 2014 году Михаил Пореченков во время визита в Донецк несколько раз выстрелил из пулемета «Утес» с боевых позиций непризнанной ДНР. По его словам, это была его гражданская позиция.

О своей готовности отдать долг Родине заявили уже несколько известных личностей. Так, рэпер Тимати сообщил, что если будет нужна его военная учетная специальность, то он готов пойти на передовую. Худрук Московского государственного цирка Аскольд Запашный тоже согласен мобилизоваться, если «будет полезен на фронте».