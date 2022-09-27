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37 минут назад

Еще два российских парламентария решили отправиться на фронт

Мария Иванова

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявили о своей готовности поехать в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Еще два российских парламентария решили отправиться на фронт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что для обоих парламентариев фраза - «есть такая профессия - Родину защищать» - не пустой звук.

«Игорь Кастюкевич окончил военный вуз, сразу после него четыре года прослужил в ВС РФ. Последние семь месяцев он провел на Донбассе и освобожденных территориях - руководил гуманитарной миссией «Единой России» на Херсонщине. Виктор Бондарев до прихода в сенаторы - прославленный генерал-полковник, летчик-снайпер, командовавший ВВС (а впоследствии и ВКС России) на протяжении пяти лет», - пояснил он.

По словам Турчака, Кастюкевич «знает о том, что творят украинские нацисты, не понаслышке», а Бондарев, несмотря на то, что «не раз рисковал жизнью при исполнении приказов» и свои заслуги, «готов снова быть в строю».

Стал известен позывной Милонова

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что брони у депутатов не будет и все парламентарии, соответствующие требованиям частичной мобилизации, «должны помочь своим участием в специальной военной операции».

Уже стало известно, что в зону СВО направился депутат Виталий Милонов. Он рассказал, что в настоящее время служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил ранее, что вслед за Милоновым заявления об отправке на фронт написали еще несколько депутатов.

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