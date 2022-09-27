Брат звезды «Стиляг» отправился на службу в Донбасс

Российский актер Антон Шагин («Стиляги», «Союз спасения») рассказал, что его родной брат Константин добровольно отправился на службу в Донбасс. Об этом актер написал на своей странице «ВКонтакте».
«Мой родной брат Константин Шагин записался на службу без повестки. И сегодня уже отправляется добровольцем, сначала в тренировочный лагерь, а затем на Донбасс», - заявил актер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он отметил, что решение стать добровольцем его брат принял еще до объявления частичной мобилизации.
«Горжусь тобой,брат!!! Возвращайся живым!!! Так победим!!!» - заключил Шагин.
Ранее в одном из интервью актер заявил, что поддерживает президента РФ Владимира Путина, российскую армию и россиян, «которые искренне переживают за спецоперацию».
«Как говорил Путин, если драка неизбежна, надо бить первым. Я горжусь своим президентом!» - отмечал Шагин.