Акция «Оберегая сердца» пройдет в стране в конце сентября

Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и АНО «Национальные приоритеты» проведут акцию «Оберегая сердца».

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Отмечается, что в 2021 году в День сердца прошло 812 мероприятий, в них приняли участие свыше 1,6 млн человек. «Кардио-шоу» просмотрели 650 тыс. раз.

Федеральное агентство по делам молодежи станет центральной площадкой акции в этом году. Опытные врачи проверят желающих на факторы риска развития неинфекционных, в частности сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний - один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».

Участники смогут узнать показатели глюкозы крови и уровень холестерина, пройти спирометрию и биоимпедансометрию, получить экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам и получить консультации ведущих врачей-терапевтов и кардиологов.

Волонтеры-медики проведут профилактические беседы «Поговорим о важном», открытые лектории, профилактические викторины.

Те, кто предпочитают теорию практике, смогут принять участие в «Сердечной» зарядке» или мастер-классе по измерению артериального давления.

В регионах в это время пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе и правильному измерению артериального давления, открытые лектории и «Сердечные» энерго-точки.

Волонтеры организуют ролевую игру «Модель ВОЗ» и видео-кейсы для студентов ввузов и ссузов, для школьников устроят квиз «Оберегая сердца», соображариум «Тайны здоровья нашего сердца», интерактивный урок - эксперимент «Как работает сердце».