Прохор Шаляпин заявил о готовности пойти на передовую

Певец Прохор Шаляпин заявил, что в случае всеобщей мобилизации готов пойти на передовую, чтобы защищать свою Родину. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

«Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию. При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснется, мы должны все встать и пойти защищать свою страну», — заявил Шаляпин.

Исполнитель считает, что в текущей ситуации от него будет мало толку в зоне боевых действий, а потому на защиту должны встать люди, которые действительно умеют обращаться с оружием. Он призвал мобилизовать сотрудников силовых ведомств, которые уже имеют необходимую подготовку.