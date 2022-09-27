Прохор Шаляпин заявил о готовности пойти на передовую

Певец Прохор Шаляпин заявил, что в случае всеобщей мобилизации готов пойти на передовую, чтобы защищать свою Родину. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».
«Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию. При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснется, мы должны все встать и пойти защищать свою страну», — заявил Шаляпин.
Исполнитель считает, что в текущей ситуации от него будет мало толку в зоне боевых действий, а потому на защиту должны встать люди, которые действительно умеют обращаться с оружием. Он призвал мобилизовать сотрудников силовых ведомств, которые уже имеют необходимую подготовку.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.