Россияне назвали Путина, Шойгу и Лаврова современными символами страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о культурных символах России и знании россиянами вклада России в мировую культуру и науку.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

Так, лидером в народном рейтинге символов современной России стал президент РФ Владимир Путин (28%). На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу, его россияне называли в четыре раза реже (7%). Третью позицию занял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (5%).

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Кроме того, согласно данным исследования, назвать «символы России» из других эпох респондентам оказалось проще, чем вспомнить современников. Затруднились назвать фамилию из прошлого 25%, из настоящего — вдвое больше (56%).

Отмечается, что самыми выдающимися личностями прошлого, по мнению россиян, стали Александр Пушкин, Петр I и Иосиф Сталин (21%, 20%, 17% соответственно). Далее идут Михаил Ломоносов и Владимир Ленин (по 8%). Наряду с Екатериной II шестую строчку заняли деятели культуры (Федор Достоевский, Лев Толстой, Петр Чайковский) и великие полководцы (Александр Суворов, Георгий Жуков — по 6%).

При этом исходя из данных опроса уровень фактических знаний россиян о вкладе страны в мировую цивилизацию относительно невысок. О том, что «отцом радио» является российский изобретатель Александр Попов, осведомлены две трети опрошенных (63%). В вопросе авторства одного из величайших произведений русской классики, романа «Преступление и наказание» — Федора Достоевского — верный ответ также знали 63% респондентов. В меньшей степени граждане знают композитора, написавшего музыку к балету «Щелкунчик», Петра Ильича Чайковского, только 52% россиян дали правильный ответ.

В общей сложности правильные ответы на все три вопроса дал каждый третий опрошенный (32%). Степень осведомленности граждан обусловлена как поколенческими различиями, так и уровнем образования и урбанизированностью, отмечается в исследовании.

проведенного по заказу Общероссийского проекта «Народов много — Родина одна».