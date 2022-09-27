Сразу три руководителя холдинга Rambler&Co признаны лучшими медиаменеджерами России

Профессиональное сообщество высоко оценило достижения топ-менеджеров медиахолдинга

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Сегодня Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» опубликовали ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который входят самые эффективные управленцы России. В нём представлены три руководителя Rambler&Co: Андрей Цыпер – исполнительный директор по медиа, Антон Сучков – управляющий директор Championat.com и Владимир Тодоров – директор по развитию медиа, главный редактор «Ленты.ру».

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В номинации «Высшие руководители» категории «Медиабизнес» в число лучших вошли два топ-менеджера Rambler&Co – Андрей Цыпер и Антон Сучков.

Под руководством Андрея Цыпера, исполнительного директора по медиа, в 2021 году Rambler&Co укрепил позицию лидера на российском медиарынке благодаря высоким аудиторным показателям – охват достиг 40% от всех СМИ Рунета (данные Mediascope). Андрей Цыпер принимает активное участие в обсуждении законодательных инициатив в сфере регулирования медиа и рекламы. В 2021 при его содействии медиахолдинг поддержал тему информационной безопасности и ответственного подхода к освещению проблемных вопросов в СМИ в рамках поддержки хартии «Цифровая этика детства» и Альянса по защите детей в цифровой среде, а также от имени Rambler&Co подписал Меморандум о борьбе с недостоверной информацией в интернете и создании безопасной информационной среды.

В 2021 под руководством Антона Сучкова, управляющего директора Championat.com, портал вошёл в топ-4 мирового рейтинга спортивных СМИ и закрепил лидерство в Рунете. В прошлом году «Чемпионат» планомерно наращивал аудиторию, стабильно увеличивая рекордные показатели. В январе портал посетили почти 34 млн уникальных пользователей, в июне – уже 45,8 млн (+35% с начала года) – это абсолютный рекорд за всю историю спортивных медиа Рунета. Суммарное число просмотров страниц портала за год превысило 3,8 млрд (данные «Яндекс.Метрики»). В июне Championat.com стал единственным российским СМИ в мировом рейтинге, уверенно занявшим 4 строчку и опередившим французский L’Equipe, испанский Mundo Deportivo, британский Sky Sports, американские Yahoo! Sports и NBS Sports, китайский Hupu.com (SimilarWeb).

Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру», вошёл в число лучших в номинации «Директор по развитию» категории «Медиабизнес». Владимир Тодоров отвечает за стратегическое развитие крупнейших федеральных СМИ – «Ленты.ру», «Газеты.Ru», «Секрета фирмы» и других. Под его руководством в 2021 успешно реализована стратегия увеличения объема и удержания аудитории. На «Ленте.ру» среднемесячное число уникальных пользователей достигло 65,9 млн, на «Газете.Ru» – 36,2 млн. В 2021 флагманские издания Rambler&Co изменили интерфейс и улучшили алгоритм рекомендаций, с помощью которого «Лента.ру» на 24% увеличила глубину просмотра. Новые актуальные контентные направления (ESG, «Инвестиции», «Криптовалюты» и др.) суммарно собрали ~15 млн уникальных пользователей. Перезапуск «Мосленты» оценили ˃7 млн уникальных пользователей, она стала вторым медиа о Москве после mos.ru (данные «Яндекс.Метрики», 09.2021).