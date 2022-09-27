Северная Осетия может ввести режим ЧС на границе с Грузией

«Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП [Верхний Ларс]. Сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — сказал он.