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12 минут назад

Северная Осетия может ввести режим ЧС на границе с Грузией

Ирина Лебедева

В Северной Осетии на границе с Грузией могут ввести режим ЧС из-за скопления машин после объявления мобилизации в России. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло, пишет РБК.

Северная Осетия может ввести режим ЧС на границе с Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП [Верхний Ларс]. Сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — сказал он.

Он уточнил, что на границе работает скорая помощь и сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии планируется развернуть мобилизационный пункт военкомата. Ранее там разрешили пеший переход через границу. Кроме того, намечен ряд мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения.

По словам вице-премьера республики Ирбека Томаева, в понедельник на границе скопилось 3,5 тыс. легковых автомобилей, а общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляло 4 891. При этом отмечается, что приток автомобилей, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает.

Общество,Сергей Меняйло,
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