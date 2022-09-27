В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Патриарх Кирилл призвал соотечественников к "духовной мобилизации"

ТАССиещё 2

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал всех верующих к укреплению в вере и к "духовной мобилизации" всех своих сил, выразив надежду, что это будет содействовать в результате и полному примирению России и Украины.

Патриарх Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась в желании погубить Русь, ее самобытность, ее независимость, ее свободу, и потому мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере. <...> Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества", - сказал патриарх во вторник.

И одновременно, отметил он, это, "несомненно, поможет, в конце-концов, полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви".

"Будем надеяться, чтобы общими усилиями - без того, чтобы идти по пути опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси, - мы все одновременно шли по пути примирения и восстановления того духовного единства, которое и сформировано было в недрах единой Русской православной церкви", - добавил предстоятель РПЦ.

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,РПЦ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители