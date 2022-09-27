Патриарх Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации»

"Сегодня многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась в желании погубить Русь, ее самобытность, ее независимость, ее свободу, и потому мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере. <...> Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества", - сказал патриарх во вторник.