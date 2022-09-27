Минтруд России рассказал о действиях работодателей при мобилизации сотрудников

Министерство труда России рассказал о действиях работодателей в случае попадания их сотрудников под частичную мобилизацию, напомнив о необходимости сохранять рабочие места. Разъяснения размещены на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что работодатели не могут уволить мобилизованного сотрудника.

«Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место», — говорится в разъяснениях.

При этом для приостановления трудового договора сотруднику необходимо будет выполнить ряд условий, вне зависимости от того, работает ли он в офисе или дистанционно.

«Нужно принести повестку из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации (либо предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван). Дистанционные работники и работники, участвующие в электронном кадровом документообороте, направляют скан повестки», — говорится в документе, подготовленном Минтрудом.

В ведомстве также отметили, что будут приостановлены срочные трудовые договоры, а также договоры работников, находящихся на испытательном сроке и уже получивших уведомление о сокращении, но еще продолжающих работать.

«На основе приказа работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором», — пояснили в Минтруде.

Там также подчеркнули, что «все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек.