Минтранс попросил дать дать отсрочку от мобилизации пилотам и инженерам

Минтранс попросил дать отсрочку от мобилизации пилотам и инженерам российских авиакомпаний, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

«Обращение министра транспорта к [главе Минобороны Сергею] Шойгу о брони для ключевых специалистов гражданской авиации действительно было направлено», — указано в сообщении.

По данным источников, Минобороны России принципиально поддержало идею Минтранса включить в бронь от частичной мобилизации пилотов и инженеров гражданской авиации. Отмечается, что некоторые категории летчиков являются ценными кадрами для вооруженных сил, так как раньше служили в вооруженных силах на должностях пилотов истребительной, штурмовой или бомбардировочной авиации.

Кроме того, некоторые гражданские летчики и инженеры ранее могли служить в армии или на флоте, но имеют военно-учетную специальность, не связанную с авиацией.