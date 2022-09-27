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51 минуту назад

"Известия": Минтранс попросил Шойгу дать отсрочку от мобилизации пилотам и инженерам

Газета.Ru

Минтранс попросил дать отсрочку от мобилизации пилотам и инженерам российских авиакомпаний, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Минтранс попросил дать дать отсрочку от мобилизации пилотам и инженерам
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

«Обращение министра транспорта к [главе Минобороны Сергею] Шойгу о брони для ключевых специалистов гражданской авиации действительно было направлено», — указано в сообщении.

По данным источников, Минобороны России принципиально поддержало идею Минтранса включить в бронь от частичной мобилизации пилотов и инженеров гражданской авиации. Отмечается, что некоторые категории летчиков являются ценными кадрами для вооруженных сил, так как раньше служили в вооруженных силах на должностях пилотов истребительной, штурмовой или бомбардировочной авиации.

Кроме того, некоторые гражданские летчики и инженеры ранее могли служить в армии или на флоте, но имеют военно-учетную специальность, не связанную с авиацией.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова попросила министра обороны России Сергея Шойгу предоставить учителям отсрочку от мобилизации.

Общество,Яна Лантратова,Сергей Шойгу,Минобороны России,Минтранс РФ,Госдума,
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