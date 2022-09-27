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1 час назад

Глава Российского оскаровского комитета Чухрай объявил об отставке в знак протеста

Алиса Селезнёва

Председатель Российского оскаровского комитета народный артист России Павел Чухрай заявил о намерении уйти в отставку из-за решения национальной киноакадемии не выдвигать в этом году фильм на «Оскар». Об этом пишет РИА Новости.

Глава Российского оскаровского комитета в знак протеста ушел в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Чухрая, такое решение нельзя было принимать «через голову» оскаровской комиссии.

«С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить», — заявил Чухрай в письме членам Российского оскаровского комитета.

Он назвал такие действия «оскорбительными и незаконными» и заявил, что «в знак протеста снимает с себя обязанности председателя и выходит из состава организации».

Ранее на сайте Киноакадемии России появилось сообщение о том, что президиум принял решение «не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии». При этом в сообщении подчеркивается, что именно президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российской картины на соискание премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Общество,Павел Чухрай,
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