Глава Российского оскаровского комитета в знак протеста ушел в отставку

Председатель Российского оскаровского комитета народный артист России Павел Чухрай заявил о намерении уйти в отставку из-за решения национальной киноакадемии не выдвигать в этом году фильм на «Оскар». Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Чухрая, такое решение нельзя было принимать «через голову» оскаровской комиссии.

«С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить», — заявил Чухрай в письме членам Российского оскаровского комитета.

Он назвал такие действия «оскорбительными и незаконными» и заявил, что «в знак протеста снимает с себя обязанности председателя и выходит из состава организации».