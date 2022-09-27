В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
56 минут назад

В Думе призвали освободить учителей от частичной мобилизации

Алиса Селезнёва

Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила министра обороны Сергея Шойгу освободить от мобилизации учителей начальной и средней школы. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу попросили дать отсрочку от мобилизации учителям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лантратова заявила, что отсрочка для учителей необходима, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса. Сейчас учителя, которые служили в армии, имеют военно-учетную специальность и необходимый отзыв, подлежат мобилизации.

В своем письме Шойгу депутат рассказала, что ей поступает множество обращений от учителей и родителей школьников из-за призыва педагогов на службу.

Как узнать о брони от частичной мобилизации. Главное

По словам Лантратовой, сейчас в России не хватает педагогов-мужчин для преподавания информатики, труда и физкультура.

Депутат отметила, что у российской школы «женское лицо» и это «отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Сейчас отсрочка от мобилизации полагается студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые.

Также отсрочку получают имеющие бронь (некоторые сотрудники IT-компаний, оборонного сектора и другие), люди, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев), занятые постоянным уходом за близкими родственниками, «при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать их», родители четырех и более детей.

Общество,Яна Лантратова,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители