Шойгу попросили дать отсрочку от мобилизации учителям

Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила министра обороны Сергея Шойгу освободить от мобилизации учителей начальной и средней школы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Лантратова заявила, что отсрочка для учителей необходима, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса. Сейчас учителя, которые служили в армии, имеют военно-учетную специальность и необходимый отзыв, подлежат мобилизации.

В своем письме Шойгу депутат рассказала, что ей поступает множество обращений от учителей и родителей школьников из-за призыва педагогов на службу.

По словам Лантратовой, сейчас в России не хватает педагогов-мужчин для преподавания информатики, труда и физкультура.

Депутат отметила, что у российской школы «женское лицо» и это «отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Сейчас отсрочка от мобилизации полагается студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые.