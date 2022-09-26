Французский актёр Оливье Сиу получил гражданство России

Французский актер Оливье Сиу, снимающийся в российском кино, получил гражданство РФ. Об этом говорится в указе президента России на официальном портале правовой информации.
«Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции», – указывается в списке лиц, принятых в гражданство РФ. Всего гражданство России предоставляется еще 72 гражданам.
Оливье Сиу известен прежде всего по ролям в таких российских проектах, как «Кухня в Париже», «Троцкий», «Союз спасения. Время гнева».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.