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18 минут назад

Французский актёр Оливье Сиу получил гражданство России

Елена Прошина

Французский актер Оливье Сиу, снимающийся в российском кино, получил гражданство РФ. Об этом говорится в указе президента России на официальном портале правовой информации.

Французский актёр Оливье Сиу получил гражданство России
Фото: ТАССТАСС

«Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции», – указывается в списке лиц, принятых в гражданство РФ. Всего гражданство России предоставляется еще 72 гражданам.

Оливье Сиу известен прежде всего по ролям в таких российских проектах, как «Кухня в Париже», «Троцкий», «Союз спасения. Время гнева».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.

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