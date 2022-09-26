Сноуден получил российское гражданство

Напомним, что экс-сотрудник ЦРУ бежал в Россию еще в 2013 году после того, как передал американским СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб Соединенных Штатов и Америки в интернете. По прибытию в РФ он получил временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году оно было продлено до 2020 года.