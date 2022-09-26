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21 минуту назад

Владимир Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.

Сноуден получил российское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«Принять в гражданство РФ Сноудена Эдварда Джозефа, родившегося 21 июня 1983 года в США», — говорится в указе.

Напомним, что экс-сотрудник ЦРУ бежал в Россию еще в 2013 году после того, как передал американским СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб Соединенных Штатов и Америки в интернете. По прибытию в РФ он получил временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году оно было продлено до 2020 года.

Общество,Политика,Эдвард Сноуден,Владимир Путин,АНБ,ЦРУ,
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