Россияне, пытающиеся уехать в Грузию , получили разрешение переходить границу пешком, передает Telegram-канал Baza. Причиной такого решения стало огромное количество желающих въехать в соседнюю страну из-за введенной в России частичной мобилизации. Пешком, однако, пропускают не всех, сначала проход открывают для женщин и детей.

Отмечается, что пункт пропуска «Ларс» не предназначен для перехода границы пешком — сделано это было лишь ради того, чтобы сократить время ожидания в пробке.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России. Кроме того, депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») также заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».