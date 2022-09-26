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54 минуты назад

Как проходит мобилизация в России

Газета.Ru

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Министерство обороны планирует призвать порядка 300 тыс. резервистов. В первую очередь – с боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью – стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Резервистам предстоит военная подготовка, которая продлится, по словам Минобороны, более месяца.

1/20 Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, 26 сентября 2022 года
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
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2/20 Проводы призывников в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации в Новосибирске, 25 сентября 2022 года
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
3/20 Проводы призывников в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации в Кирове, 25 сентября 2022 года
Фото: Александр Папырин/ТАСС
4/20 Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска, 26 сентября 2022 года
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
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5/20 Молодой человек у пункта предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска, 26 сентября 2022 года
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
6/20 Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска, 26 сентября 2022 года
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
7/20 Проводы призывников в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации в Новосибирске, 25 сентября 2022 года
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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8/20 Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, 26 сентября 2022 года
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
9/20 Проводы призывников в рамках частичной мобилизации у военного комиссариата городов Дмитров, Дубна и Талдом, 26 сентября 2022 года
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
10/20 Проводы призывников в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации в Новосибирске, 25 сентября 2022 года
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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11/20 Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска, 26 сентября 2022 года
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
12/20 Проводы призывников в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации в Новосибирске, 25 сентября 2022 года
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
13/20 Проводы призывников в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации у военкомата Кунцевского района, 25 сентября 2022 года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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14/20 Призывники у военного комиссариата городов Химки, Долгопрудный и Лобня, 26 сентября 2022 года
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
15/20 Призывники в военкомате Кунцевского районе в Москве, 25 сентября 2022 года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
16/20 Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, 26 сентября 2022 года
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
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17/20 Проводы призывников в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации в Новосибирске, 25 сентября 2022 года
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
18/20 Мужчина во время медкомиссии в пункте предварительного сбора граждан во Дворце культуры в городе Батайск, Ростовская область, 26 сентября 2022 года
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
19/20 Проводы призывников в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации у военкомата Кунцевского района, 25 сентября 2022 года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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20/20 Военкомат Кунцевского района в Москве, 25 сентября 2022 года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Мобилизованным будет выплачиваться денежное довольствие порядка 200 тыс. руб., плюс будут предоставлены различные социальные льготы. Власти нескольких регионов РФ также сообщили о дополнительных единоразовых или регулярных выплатах военнослужащим.

Общество,Фото,Украина,
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