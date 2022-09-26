Как проходит мобилизация в России

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Министерство обороны планирует призвать порядка 300 тыс. резервистов. В первую очередь – с боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью – стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Резервистам предстоит военная подготовка, которая продлится, по словам Минобороны, более месяца.