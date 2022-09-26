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44 минуты назад

Росавиация вновь продлила ограничения полетов в 11 аэропортов

Алиса Селезнёва

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре России продлен до 2 октября. Об этом говорится на официальном сайте Росавиации.

Росавиация вновь продлила ограничения полетов в 11 аэропортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такой режим впервые был введен 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, и с тех пор неоднократно продлялся. Как объяснял спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, ограничения на полеты будут продлеваться, пока не завершатся боевые действия — это необходимо для безопасности пассажиров.

В Росавиации сообщили сегодня, что ограничения на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлены до 03:45 мск 2 октября.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам», - пояснили в ведомстве.

В Росавицации также отметили, что остальные аэропорты страны работают штатно и призвали уточнять обо всех изменениях на официальных сайтах авиакомпаний и воздушных гаваней.

24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также подчеркнул, что Россия не оставили другого выбора.

Общество,Владимир Константинов,Владимир Путин,Росавиация,
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