Росавиация вновь продлила ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре России продлен до 2 октября. Об этом говорится на официальном сайте Росавиации.

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Такой режим впервые был введен 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, и с тех пор неоднократно продлялся. Как объяснял спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, ограничения на полеты будут продлеваться, пока не завершатся боевые действия — это необходимо для безопасности пассажиров.

В Росавиации сообщили сегодня, что ограничения на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлены до 03:45 мск 2 октября.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам», - пояснили в ведомстве.

В Росавицации также отметили, что остальные аэропорты страны работают штатно и призвали уточнять обо всех изменениях на официальных сайтах авиакомпаний и воздушных гаваней.