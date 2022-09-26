Финляндия назвала число въехавших в страну за выходные россиян

Почти 17 тыс. россиян пересекли границу с Финляндией в минувшие выходные, что на 80% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на власти Финляндии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Очереди на границе длиннее, чем с начала пандемии", - приводит оно слова капитана финской пограничной службы Танели Репо.

По данным агентства, на российско-финской границе скопилось большое количество автомобилей, очередь на въезд в североевропейскую страну достигла нескольких километров. По утверждению представителя пограничной службы, транспортные потоки растут "из-за меняющейся ситуации в России, а большинство пересекающих границу - российские мужчины".

Согласно данным крупнейших компаний - морских перевозчиков Viking Line и Tallink Silja, число пассажиров из России на паромах между Финляндией и Швецией за выходные также сильно возросло. В понедельник утром на борту круизного парома Viking Glory, направлявшегося из Турку в Стокгольм, насчитывалось до 30 автомобилей с российскими номерами.

По словам главы пресс-службы Viking Line Йоханны Бойер-Сванстрём, "в машинах находились до шести человек - целые семьи".

"Это взаимосвязано с ситуацией на российско-финской границе: россияне едут через Финляндию в Стокгольм, а оттуда в другие европейские страны," - полагает она.