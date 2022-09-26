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20 минут назад

IT-специалист Мясоедов раскрыл способ полностью удалить себя из интернета

Газета.Ruиещё 4

Действующий на территории РФ "закон о забвении" не поможет тем россиянам, которые пожелают удалить из интернета все свои цифровые следы. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Раскрыт способ полностью удалить себя из интернета
Фото: unsplashunsplash

"Закон о забвении" обязывает поисковые сервисы по запросу гражданина удалить результаты поисковой выдаче о себе. На некоторых сайтах существуют специальные разделы с поддержкой, где пользователь может составить соответствующее прошение.

"К сожалению, такая манипуляция лишь затруднит поиск информации о вас. На сайтах данные все равно останутся. Поэтому следующим шагом нужно осуществить поиск локальных так называемых брокеров данных. Эти компании годами агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям", — пояснил Мясоедов.

По словам эксперта, дата-брокеры часто идут навстречу запросу одиночного пользователя и удаляют его данные, так как для них потеря одной единицы информации несущественна. Найти таких брокеров можно в тех же самых поисковых системах. Если же вместе с этим удалить все свои страницы в социальных сетях, то такие меры "тщательно замаскируют пользователя", и найти его в сети станет гораздо сложнее, заключил Мясоедов.

Ранее ИБ-эксперт Коростелев рассказывал о том, как cookie-файлы позволяют следить за пользователем.

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