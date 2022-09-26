В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
34 минуты назад

«Синергия» предложила изменения по отсрочке от частичной мобилизации

Елена Прошина

Студенты негосударственных вузов должны получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Такое заявление сделал ректор частного университета «Синергии» Артем Васильев, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Синергия» предложила изменения по отсрочке от частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, действие указа важно распространить на негосударственные образовательные организации, в которых обучается более 150 тысяч человек. Вузы при этом должны обладать государственной аккредитацией по образовательным программам. Васильев также предложил внести в указ уточнения по статусам «ординатора», «аспиранта», «ассистента-стажера» и «адъюнкта».

Ректор «Синергии» считает, что право на отсрочку также должны получить ученые до 35 лет, так как именно от них зависит будущее высших образовательных учреждений России, а также научно-технический прогресс. Он подчеркнул, что такие ученые работаю не только в «Синергии», но и в других университетах по всей России. В настоящий момент у них нет отсрочки от призыва по частичной мобилизацию, и этот момент необходимо исправить. Васильев указал, что многие ученые проводят исследования с непрерывным циклом, и если прервать его хотя бы на пару месяцев, будущие результаты могут стать неактуальными.

В вузе добавили, что ректор «Синергии» направил в российские ведомства письмо с просьбой рассмотреть предложение вуза о предоставлении права на отсрочку дополнительному ряду лиц.

Общество,Артем Васильев,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители