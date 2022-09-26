«Синергия» предложила изменения по отсрочке от частичной мобилизации

По его словам, действие указа важно распространить на негосударственные образовательные организации, в которых обучается более 150 тысяч человек. Вузы при этом должны обладать государственной аккредитацией по образовательным программам. Васильев также предложил внести в указ уточнения по статусам «ординатора», «аспиранта», «ассистента-стажера» и «адъюнкта».

Ректор «Синергии» считает, что право на отсрочку также должны получить ученые до 35 лет, так как именно от них зависит будущее высших образовательных учреждений России, а также научно-технический прогресс. Он подчеркнул, что такие ученые работаю не только в «Синергии», но и в других университетах по всей России. В настоящий момент у них нет отсрочки от призыва по частичной мобилизацию, и этот момент необходимо исправить. Васильев указал, что многие ученые проводят исследования с непрерывным циклом, и если прервать его хотя бы на пару месяцев, будущие результаты могут стать неактуальными.