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12 минут назад

Раскрыта опасность зависимости от отслеживания новостной повестки

Мослента

Опасность зависимости от отслеживания новостной повестки раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Артем Меченков. За последние два-три года намеренный поиск именно негативной информации стал явлением массовым, ему дали название — думскроллинг, отметил он.

Раскрыта опасность зависимости от отслеживания новостной повестки
Фото: Jonas Leupe / UnsplashJonas Leupe / Unsplash

«Это может случиться с человеком любого возраста и профессии. Я знаю случаи, когда люди отслеживали повестку, не отходя от экранов монитора по 16-20 часов. Это ужасно. Вы лишаетесь личной жизни, тормозятся все процессы, связанные с трудовой деятельностью. Многие начинают наседать на алкоголь, чтобы немного отключиться от реальности», — сказал психолог.

По его словам, при наличии таких тенденций важно срочно проводить инфодетокс. Надо постепенно во всех новостных соцсетях отменить подписку и отключить уведомления, уточнил эксперт.

«То есть сначала вы на десять процентов меньше посещаете инфоленты, а потом на 25, 40 и так далее, доходя до полного отказа», — объяснил Меченков.

Ранее нарколог предупредил об опасности электронных сигарет. По его словам, в таких устройствах содержатся вещества, которые могут провоцировать серьезные заболевания.

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