Раскрыта опасность зависимости от отслеживания новостной повестки

«Это может случиться с человеком любого возраста и профессии. Я знаю случаи, когда люди отслеживали повестку, не отходя от экранов монитора по 16-20 часов. Это ужасно. Вы лишаетесь личной жизни, тормозятся все процессы, связанные с трудовой деятельностью. Многие начинают наседать на алкоголь, чтобы немного отключиться от реальности», — сказал психолог.