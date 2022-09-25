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22 минуты назад

Россиянам рассказали, какие привычки указывают на расстройство психики

Илья Родин

Привычные, стандартные действия и мысли могут указывать на прогрессирующее обсессивно-компульсивное расстройство, предупредил в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.

Какие привычки указывают на расстройство психики
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Евгений Фомин пояснил, что это заболевание характеризуется разнообразными «навязчивыми идеями и компульсивными поступками». Они периодически повторяются и формируют определенные ритуалы в поведении людей.

Психиатр уточнил, что ОКР нередко начинается с совершенно безобидных действий и привычек. Скажем, с пристрастия плевать через левое плечо или постоянных проверок состояния утюга и газовой плиты.

Развитию ОКР способствуют различные факторы, в том числе, повышенная тревожность и стрессовые ситуации, предупредил специалист.

Он добавил, что постепенно легкое расстройство может перерасти в тяжелое, привычки из причуд превратятся в этом случае в проблемы, будут мешать нормальной жизни и социализации.

Фомин подчеркнул, что заболевание лечится как медикаментозными, так и психотерапевтическими методами. Главное при этом своевременно осознать специфику состояния и обратиться к врачам.

Общество,Евгений Фомин,
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