Какие привычки указывают на расстройство психики

Привычные, стандартные действия и мысли могут указывать на прогрессирующее обсессивно-компульсивное расстройство, предупредил в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.

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Евгений Фомин пояснил, что это заболевание характеризуется разнообразными «навязчивыми идеями и компульсивными поступками». Они периодически повторяются и формируют определенные ритуалы в поведении людей.

Психиатр уточнил, что ОКР нередко начинается с совершенно безобидных действий и привычек. Скажем, с пристрастия плевать через левое плечо или постоянных проверок состояния утюга и газовой плиты.

Развитию ОКР способствуют различные факторы, в том числе, повышенная тревожность и стрессовые ситуации, предупредил специалист.

Он добавил, что постепенно легкое расстройство может перерасти в тяжелое, привычки из причуд превратятся в этом случае в проблемы, будут мешать нормальной жизни и социализации.