В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
32 минуты назад

Не стало Натальи Поздняковой - актрисы из сериала "Счастливы вместе"

Суть событий

Актриса Наталья Позднякова, прославившаяся благодаря сериалам "Счастливы вместе" и "Граница. Таежный роман" умерла на 67-м году жизни. Артистка скончалась 22 сентября, однако огласку печальное событие получило с опозданием на несколько дней.

Умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Позднякова
Фото: кадр видеокадр видео

"Скончалась в возрасте 66 лет Наталия Позднякова, актриса, проработавшая в нашем театре 50 лет, - говорится в некрологе, размещенном московским театром "Около дома Станиславского". - Она пришла сюда, когда еще не родился театр ОКОЛО, а была молодежная студия. Пришла 15-летней девочкой. И никуда за полвека не уходила. Только на съемки".

Причина смерти пока не называется.

Позднякова считала кинематограф вторичным по отношению к театральной сцене. Тем не менее, на ее счету - сотня ролей к кино. Помимо упомянутых выше сериалов, Наталье достались роли в фильмах "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе" и многих других картинах.

Общество,Наталья Позднякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители