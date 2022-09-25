Умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Позднякова

"Скончалась в возрасте 66 лет Наталия Позднякова, актриса, проработавшая в нашем театре 50 лет, - говорится в некрологе, размещенном московским театром "Около дома Станиславского". - Она пришла сюда, когда еще не родился театр ОКОЛО, а была молодежная студия. Пришла 15-летней девочкой. И никуда за полвека не уходила. Только на съемки".