Тишковец сообщил об интенсивности осадков в Москве

Об интенсивности осадков в Москве и Подмосковье в воскресенье, 25 сентября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В течение дня синоптическая ситуация обусловится центральной частью циклона, насыщенного полями дождевых туч, ограничивающих приток лучистой энергии солнца, из-за чего температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной климатической нормы. При этом интенсивность осадков заметно сократится, в течение дня выпадет не более одного-трех миллиметров», — рассказал синоптик.

По его словам, за минувшие сутки в столичном регионе выпало около половины месячной нормы осадков, а это рекорд для сентября.

«В Москве выпало 28 миллиметров осадков, что составляет 43 процента от месячной нормы. В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомеры следующих метеостанций: Красногорск, Тушино, Балчуг, Пушкино — по 24 миллиметра, Долгопрудный — 25 миллиметров, Подмосковная — 26 миллиметров, Можайск — 29 миллиметров, Немчиновка — 31 миллиметр, Волоколамск — 34 миллиметра, Серпухов — 39 миллиметров, Шаховская — 42 миллиметра, что составляет 67 процентов от всего сентябрьского лимита осадков», — объяснил специалист.

Тишковец добавил, что месячная норма осадков по региону колеблется в диапазоне от 52 миллиметров на юго-востоке до 62 миллиметров на северо-западе, в Москве норма — 65 миллиметров осадков в месяц.

«Сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь, ветер северных румбов будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Температура в городе днем составит плюс восемь-десять градусов, в Подмосковье — от шести до 11 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 739 миллиметров ртутного столба», — рассказал метеоролог.