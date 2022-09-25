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1 час назад

Минобрнауки: аспиранты получат отсрочку от мобилизации

ТАССиещё 2

Аспиранты, как и студенты, имеют право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщили на горячей линии Минобрнауки России.

Минобрнауки: аспиранты получат отсрочку от мобилизации
Фото: ТАССТАСС

"В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты", - говорится в сообщении.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые. Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября. В этот день Путин объявил о проведении частичной мобилизации для защиты суверенитета России.

Общество,Владимир Путин,Минобрнауки России,
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