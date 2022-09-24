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5 минут назад

В Северной Осетии призвали воздержаться от поездок через КПП в Грузию

Майк Габриелян

На пункте пропуска Верхний Ларс россиийско-грузинской границы скопилось 2300 легковых автомобилей. Об этом сообщает МВД Северной Осетии.

В Северной Осетии призвали воздержаться от поездок через КПП в Грузию
Фото: вконтактевконтакте

«На территории республики Северная Осетия – Алания наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в Республику Северная Осетия Алания и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс – всего порядка 2300 единиц», - сказано в сообщении.

Сейчас движение через таможенный пункт затруднено. Увеличено количество нарядов ДПС. Сотрудники ГИБДД, таможни и пограничного управления «отслеживают и контролируют каждый автомобиль на пути его передвижения до момента пересечения границы».

Госавтоинспекция республики порекомендовала «воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации» и призвала автолюбителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации на дорогах.

Ранее стали известны условия выезда из страны для попавших под мобилизацию.

Общество,ГИБДД,
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