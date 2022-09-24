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39 минут назад

В российских школах будут введены единые общеобразовательные программы

Газета.Ruиещё 3

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в школах страны единых общеобразовательных программ, которые должны будут утвердить до начала следующего года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В российских школах будут введены единые общеобразовательные программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законом устанавливается «федеральная основная общеобразовательная программа», которая определяет «единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы».

Программы должны будут утвердить до конца года, чтобы учебные заведения могли начать по ним работать с сентября 2023 года.

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди ранее предложила вернуть в российские школы начальную военную подготовку, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты и инженерные навыки.

Общество,Ольга Ковитиди,Владимир Путин,Совет Федерации,
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