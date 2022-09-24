В российских школах будут введены единые общеобразовательные программы

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в школах страны единых общеобразовательных программ, которые должны будут утвердить до начала следующего года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Законом устанавливается «федеральная основная общеобразовательная программа», которая определяет «единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы».
Программы должны будут утвердить до конца года, чтобы учебные заведения могли начать по ним работать с сентября 2023 года.
Сенатор Совета Федерации Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди ранее предложила вернуть в российские школы начальную военную подготовку, которая должна включать в себя элементарное знание методов ведения боя, топографию, изучение средств химической защиты и инженерные навыки.