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1 час назад

Умерла звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Илья Родин

Американская актриса Луиза Флетчер скончалась на 89-м году жизни. Смерть наступила от естественных причин. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Умерла звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Ее сын Эндрю Би рассказал, что она «скончалась от естественных причин» в своем доме во Франции. Ее окружали родные и близкие. Смерть наступила во сне.

Флетчер родилась в крупнейшем городе Алабамы Бирмингеме в 1934 году. Окончила Университет Северной Каролины и затем переехала в Лос-Анджелес, где начала сниматься в эпизодах телесериалов.

На счету Луизы Флетчер свыше ста ролей. Популярность пришла к ней после роли старшей медсестры Рэтчед в культовой драме «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) режиссера Милоша Формана. Этот фильм принес ей «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. Ее партнером по фильму был актер Джек Николсон.

В специальном рейтинге Американского института кино Рэтчед была названа пятым величайшим злодеем в истории кино и второй величайшей злодейкой, уступая только Злой ведьме Запада из «Волшебника страны Оз».

В интервью 2004 года Флетчер вспоминала, что была последней из актерского состава, кого утвердили на роль, сообщает РБК.

«Только когда мы уже были на полпути к съемкам, я поняла, что роль предлагали другим актрисам, которые не хотели быть такими ужасными на экране», - призналась актриса.

Кроме того, она снялась в картинах «Изгоняющий дьявола II» (1977), «Мозговой штурм» (1983), «Однажды в Америке» (1983), «Игрок» (1992), «Жестокие игры» (1999), сериалах «Сумеречная зона» (1985–1989), «Байки из склепа» (1989–1996), «Скорая помощь» (1994–2009), «Бесстыжие» (2011–2021), «Girlboss» (2017).

Общество,Луиза Флетчер,Милош Форман,Джек Николсон,
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