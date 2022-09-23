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51 минуту назад

Открылась Поволжская агропромышленная выставка

RT на русском

В посёлке Усть-Кинельский начала работу Поволжская агропромышленная выставка. Она собрала представителей сельскохозяйственных предприятий из 15 регионов России, а также из Белоруссии.

Открылась Поволжская агропромышленная выставка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Агропромышленная выставка стала важной профессиональной площадкой обмена опытом, внедрения новых технологий, заключения новых контрактов, без которых развиваться сельскому хозяйству опережающими темпами просто невозможно», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в 2022 году более 5 млрд рублей было направлено из федерального и регионального бюджетов на развитие села.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.

Общество,Дмитрий Азаров,
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