Стало известно, кто из отечественных звезд может быть мобилизован

В российском шоу-бизнесе есть несколько звезд, которые теоретически могут быть призваны по указу о частичной мобилизации. Среди них - Дени Байсаров, внук певицы Аллы Пугачевой, пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что в рамках указа повестки могут прийти обладателям нужных военно-учетных специальностей. Кроме того, есть ограничения по возрасту - рядовые могут быть призваны до 35 лет, младший офицерский состав - до 50 лет.

Прежде всего, по мнению редакции, под критерии отбора подходит Дени Байсаров. Он закончил кадетский корпус, хорошо стрелял из автоматического оружия, обучен рукопашному бою, ему 24 года.

По данным газеты, в армии отслужили сыновья певца Дениса Клявера, актера Максима Виторгана, солиста группы «На-На» Вячеслава Жеребкина.

Кроме того, среди популярных звезд теоретически повестки могли бы получить шоумен Сергей Глушко (52 года), певцы Леонид Агутин (54) и Илья Лагутенко (53), но они не подходят по возрасту и другим требованиям.