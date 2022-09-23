Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах, позволяющих получить отсрочку военнослужащим, которые принимают участие в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Законопроект предполагает заморозку на определенный срок или снижение выплат по кредитам для участников спецоперации. Кроме того в случае гибели мобилизованных граждан РФ его обязанности по кредиту полностью аннулируются и не перейдут членам его семьи.

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Также в тексте документа указывается, что работодатели участников спецоперации вправе расторгнуть договор с ними, если они не вышли на работу в течение трех месяцев после окончания мобилизации.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала внесённый в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции (СВО).

«Инициатива должна быть поддержана, и законопроект должен быть принят в ближайшее время», — считает юрист.

Как уточнила Ярмуш, люди имеют обязательства перед банками и из-за того, что они выполняют «свои обязательства по участию в СВО, им будет сложно платить кредиты».

«Это будет нервировать членов их семей. Люди переживают, что будут расти штрафы. Те, кто пошёл добровольно или по мобилизации, должны быть уверены, что могут не выполнять своих обязательств (перед кредитными организациями. — RT) без всяких санкций», — уверена Ярмуш.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

В случае гибели или ранения участника специальной военной операции (СВО) его обязанности по кредиту предлагается прекратить — члены семьи, которые находятся на иждивении, не будут вносить по нему платежи. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму сенаторами Совета Федерации. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Также в России захотели ввести кредитные каникулы для участников спецоперации на Украине. Им могут предоставить льготный период, с уменьшенным размером платежей, либо дать освобождение от исполнения кредитных обязательств.

Изложенные в законопроекте предложения относятся как к мобилизованным гражданам, так и к тем, кто проходит службу по контракту.

Ранее в пятницу, 23 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по поводу того, как будут гаситься кредиты мобилизованных граждан, пока отсутствует.

22 сентября разъяснения по поводу отсрочек по кредитам для мобилизованных представил Центральный банк. Регулятор пояснил, что рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям разработать специальные программы реструктуризации и не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени).

Недавно ЦБ направил рекомендации всем российским банкам и МФО касательно предоставления льгот для мобилизованных граждан – это кредитные каникулы и отказ от начисления пеней и штрафов. Обратиться в банк для оформления каникул могут как сами заемщики, так и семьи призывников.

Параллельно с этим в Госдуме заявили о планах доработать действующий закон о кредитных каникулах, которые истекают уже с 30 сентября. Кроме прочего, каникулы должны защитить призывников от требований кредитных организаций погасить кредит.

Но, несмотря на рекомендации и разработку нового законопроекта, многие банки заявили о намерениях самостоятельно предоставлять отсрочки мобилизованным и их семьям. В частности, банк «Зенит» рассматривает возможность разработки собственной программы реструктуризации или предоставления кредитных каникул. Аналогичное заявление было сделано в Совкомбанке.

Немного иначе отреагировали на общую ситуацию в УБРиР — в банке и без того предусмотрен механизм для предоставления кредитных каникул сроком до полугода. В УБРиР также отметили, что мобилизованные граждане будут служить по контракту и получать соответствующий оклад, а значит для предоставления дополнительных отсрочек формально нет оснований.

Крымский банк РНКБ тоже придерживается нейтральной позиции. Так, в банке собираются изучить возможность реализации дополнительных программ для мобилизованных, но пока что требования останутся прежними ко всем заемщикам. А в «Хоум Кредите» заявили, что тоже примут во внимание рекомендации ЦБ и будут принимать необходимые меры для поддержки заемщиков, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Эксперты считают, что российские банки должны проявить ответственность в сложившейся ситуации и войти в положение мобилизованных граждан. Многие считают, что кредитные организации поступят правильно, а потому ожидается отказ от взысканий на предмет залога, начисления пени и неустоек. Ожидается, что банки будут применять все эти меры на весь срок службы мобилизованных граждан вплоть до их возвращения на прежнее место работы. Эксперты считают, что положительная реакция многих банков обнадеживает и укрепляет партнерские взаимоотношения с клиентами.

«Единая Россия» внесла на рассмотрение в Государственную думу поправки в трудовое законодательство, в соответствии с которыми работодатели будут обязаны сохранять рабочие места за мобилизованными гражданами, сообщается на сайте партии.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — пояснил секретарь генсовета «ЕР» и один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

По его словам, поправки предусматривают дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан. В частности, они смогут рассчитывать на сохранение рабочего места при сохранении штата, будут освобождены от несогласованных с ними командировок и сверхурочной работы.

«Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих», — подчеркнул Турчак.

Ранее Минобороны России утвердило решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и организаций финсектора.

Депутаты Государственной думы Эдуард Кузнецов, Дмитрий Лоцманов и Михаил Шеремет подготовили законопроект о наделении привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине граждан России, которые получили ранения, статусом инвалидов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что депутаты предлагают внести поправки в закон «О ветеранах». Авторы инициативы отметили, что в данный момент установлен статус ветеранов боевых действий для гражданских лиц, которые привлечены к выполнению задач в ходе спецоперации.

Кузнецов, Лоцманов и Шеремет пояснили, что выполнение задач, возложенных на гражданских лиц, которые в ряде случаев не имеют соответствующей военной подготовки, сопряжено с особым риском для жизни и здоровья.

«В этой связи получение гражданскими лицами ранения, контузии или увечья, ставших причиной инвалидности, должно однозначно являться основанием для установления таким лицам статуса инвалидов боевых действий с приобретением права на получение соответствующего объема социальных льгот», — указывается в пояснительной записке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий.

Омбудсмен Москалькова предложила повысить социальные гарантии для участников специальной военной операции России на Украине, сообщает телеканал «360».

Уполномоченный по правам человека считает, что с этой целью необходимо проработать закон по дополнительным социальным гарантиям. В нем нужно прописать нормы для решения трудовых вопросов, оплаты кредитов, а также обеспечения жильем.

«Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа по вопросам защиты участников боевых действий», — отметила Москалькова.

Депутат Виталий Милонов предложил ввести кредитную амнистию для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

В настоящее время в России проводится частичная мобилизация, напомнил парламентарий. Между тем многие граждане, подлежащие призыву, несут кредитную нагрузку, пояснил он.

По словам Милонова, данный фактор вызывает у мобилизуемых соотечественников «обеспокоенность за финансовое будущее себя и своих семей».

Как подчеркнул депутат, правительством, а также Госдумой прорабатываются меры по внедрению в финансовой сфере нашей страны практики кредитных каникул и государственных трудовых гарантий для граждан, подлежащих призыву.

«В то же время, учитывая уникальность исторического момента, прошу вас оценить возможность применения полной кредитной амнистии к гражданам, которые проходят воинскую службу в рядах ВС России (а также иных военизированных образованиях, в том числе в ополчении и Народной милиции ДНР и ЛНР) и принимают непосредственное участие в специальной военной операции на Украине», — говорится в тексте обращения.

Призванные в рамках частичной мобилизации россияне получат статус контрактников. Такие данные в четверг, 22 сентября, раскрыл представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский, пишет РИА Новости.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту», — заявил представитель Генштаба.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.