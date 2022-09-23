Совфед: гибель участника СВО прекращает обязательства по его кредитам

"Проект предполагает также прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении, в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы", - пояснил Журавлев, которого цитирует пресс-служба Совфеда.

В пятницу группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о предоставлении льготного периода на оплату кредита для контрактников и тех, кто попал под частичную мобилизацию. Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика о кредитных каникулах в срок до пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем, пояснил сенатор.