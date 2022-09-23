Суд взыскал с Сукачева полмиллиона рублей долга по ЖКХ

Таганский районный суд Москвы взыскал с исполнителя Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей задолженности по ЖКХ. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что озвученная сумма долга составила 514 тысяч рублей, к которым была добавлена пени в 15 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 8,5 тысяч рублей. При этом изначально ТСЖ «Арт-Хаус» требовало взыскать с Игоря Сукачева задолженность в размере 514 тысяч рублей, а также пени в размере 179 тысяч рублей.