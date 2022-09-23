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1 час назад

Суд взыскал с Сукачева полмиллиона рублей долга по ЖКХ

Елена Прошина

Таганский районный суд Москвы взыскал с исполнителя Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей задолженности по ЖКХ. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд взыскал с Сукачева полмиллиона рублей долга по ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд частично удовлетворил исковые требования ТСЖ «Арт-Хаус» и постановил взыскать с Сукачева задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что озвученная сумма долга составила 514 тысяч рублей, к которым была добавлена пени в 15 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 8,5 тысяч рублей. При этом изначально ТСЖ «Арт-Хаус» требовало взыскать с Игоря Сукачева задолженность в размере 514 тысяч рублей, а также пени в размере 179 тысяч рублей.

Суд по вопросу долгов Гарика Сукачева начался летом этого года. Артист не оплачивал коммунальные услуги более трех с половиной лет.

Общество,Гарик Сукачев,
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