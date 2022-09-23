Что делать в случае ошибочного вызова в военкомат

Если повестка в армию пришла ошибочно, гражданин все равно должен явиться в военкомат, в противном случае человек получит штраф, сообщил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. В разговоре с «360» он рассказал, что извещение считается полученным, если его передали лично в руки и под подпись.

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Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3000 рублей, — сказал Тригнин.

По словам адвоката, на повестку можно подать жалобу, проверки по таким заявлениям проводит прокуратура. Только после ее решения будет изменен статус призыва. Обязательство по явке в военкомат снимут только после того, как повестку признают необоснованной. Кроме того, он добавил, что обычное приглашение в военкомат внешне не отличается от повестки в горячую точку.