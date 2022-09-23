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22 минуты назад

Адвокат рассказал, что делать в случае ошибочного вызова в военкомат

News.ru

Если повестка в армию пришла ошибочно, гражданин все равно должен явиться в военкомат, в противном случае человек получит штраф, сообщил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. В разговоре с «360» он рассказал, что извещение считается полученным, если его передали лично в руки и под подпись.

Что делать в случае ошибочного вызова в военкомат
Фото: Илья Кошелев/NEWS.ruИлья Кошелев/NEWS.ru

Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3000 рублей, — сказал Тригнин.

По словам адвоката, на повестку можно подать жалобу, проверки по таким заявлениям проводит прокуратура. Только после ее решения будет изменен статус призыва. Обязательство по явке в военкомат снимут только после того, как повестку признают необоснованной. Кроме того, он добавил, что обычное приглашение в военкомат внешне не отличается от повестки в горячую точку.

Минцифры ранее объяснило, что должен сделать сотрудник аккредитованной IT-компании, соответствующий требованиям отсрочки и уже получивший повестку. Представители ведомства указали, что при явке в военкомат сотруднику необходимо взять с собой ряд документов, в том числе трудовой договор, диплом, а также выписку из реестра о госаккредитации работодателя и справку с места работы.

Общество,Украина,
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