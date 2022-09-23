На могилу Пускепалиса положили венок от Путина

На могилу актера и режиссера Сергея Пускепалиса на городском кладбище Железноводска положили венок от президента России Владимира Путина, сообщают «Аргументы и факты».

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В последний путь артиста пришли проводить близкие друзья, вдова и сын. Знаменитостей на кладбище не было — они простились с худруком Театра имени Волкова в Ярославле 22 сентября.

20 сентября на трассе М-8 «Холмогоры» произошло ДТП, в котором погибли Пускепалис и его водитель Александр Синицын. Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с фурой. Выживший в ДТП с актером Сергеем Пускепалисом водитель остается в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.