«Столото» разыскивает выигравшего 7,7 млн рублей россиянина

Житель Пермского края выиграл в лотерею более 7,7 млн рублей. Победитель еще не объявился, сообщили URA.RU в «Столото».

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«В государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 7 713 423 рубля. Удача улыбнулась участнику из Пермского края. Победитель еще не обратился в „Столото“ за выигрышем», — рассказали в «Столото».

Пермяк купил 10 билетов на сумму около 3 тыс. рублей. Условия для победы в лотерее «Рапидо» — угадать все числа комбинации.