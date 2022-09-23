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15 минут назад

«Столото» ищет пермяка, выигравшего 7,7 млн рублей

Ura.Ru

Житель Пермского края выиграл в лотерею более 7,7 млн рублей. Победитель еще не объявился, сообщили URA.RU в «Столото».

«Столото» разыскивает выигравшего 7,7 млн рублей россиянина
Фото: ТАССТАСС

«В государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 7 713 423 рубля. Удача улыбнулась участнику из Пермского края. Победитель еще не обратился в „Столото“ за выигрышем», — рассказали в «Столото».

Пермяк купил 10 билетов на сумму около 3 тыс. рублей. Условия для победы в лотерее «Рапидо» — угадать все числа комбинации.

Ранее также стало известно, что другой пермяк выиграл около 2,5 млн рублей в «Спортлото». Победителю в этом помог билет за 60 рублей.

Общество,Столото,
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