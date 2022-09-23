В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
31 минуту назад

Писатель Сергей Минаев столкнулся с аферистами

Super.ruиещё 1

Автор бестселлера «Духless» и главный редактор журнала «Правила жизни» (бывший Esquire) сообщил, что от его имени начали действовать мошенники.

Писатель Сергей Минаев столкнулся с аферистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видимо, моя популярность так выросла, что даже аферисты смотрят уроки истории (речь об авторском ютуб-канале Сергея). Короче, какой-то черт пишет девушкам, представляясь мною и пытается развести их на деньги, — рассказывает Минаев. — Официально заявляю: никогда в жизни не пишу незнакомым людям, потому что очень стеснительный. И тем более не прошу денег в личных переписках. Если бы мне были очень нужны деньги, я бы написал в открытую: "по-братски, дайте денег". В общем, будьте бдительны и своевременно сообщайте мне про аферистов».

Общество,Сергей Минаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители