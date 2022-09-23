Писатель Сергей Минаев столкнулся с аферистами

«Видимо, моя популярность так выросла, что даже аферисты смотрят уроки истории (речь об авторском ютуб-канале Сергея). Короче, какой-то черт пишет девушкам, представляясь мною и пытается развести их на деньги, — рассказывает Минаев. — Официально заявляю: никогда в жизни не пишу незнакомым людям, потому что очень стеснительный. И тем более не прошу денег в личных переписках. Если бы мне были очень нужны деньги, я бы написал в открытую: "по-братски, дайте денег". В общем, будьте бдительны и своевременно сообщайте мне про аферистов».