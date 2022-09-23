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24 минуты назад

ВЦИОМ: 97% опрошенных жителей ДНР и ЛНР намерены проголосовать за вхождение в РФ

Газета.Ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований среди жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

ВЦИОМ: 97% опрошенных жителей ДНР и ЛНР намерены проголосовать за вхождение в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным центра, большинство респондентов заявили о намерении принять участие в референдумах о вхождении в состав России. Так, в ДНР и ЛНР на голосование планируют явиться по 87% опрошенных, в Запорожской области — 80%, в Херсонской — 69%.

При этом результаты опроса свидетельствуют, что за вхождение в Россию намерены проголосовать по 97% опрощенных жителей ЛНР и ДНР, готовых принять участие в голосовании. В Запорожской области этот показатель составил 87%, в Херсонской — 89%.

При этом по 3% участников опроса из ЛНР или затруднились дать ответ или не определились с решением. В Запорожье и на Херсонщине 11% и 9% респондентов соответственно не определились с ответом, по 2% жителей выступили против.

23 сентября на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стартовали референдумы по вопросу выхода из состава Украины и вхождения в состав России на правах субъектов.

Общество,ВЦИОМ,
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