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23 минуты назад

Мишустин переназначил Пиотровского на должность гендиректора Эрмитажа

RT на русскомиещё 1

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа.

Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что его полномочия на данном посту продлены на три года.

Ранее Пиотровский рассказал о запуске Школы искусств и культурного наследия (совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге).

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