Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа.
«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что его полномочия на данном посту продлены на три года.
Ранее Пиотровский рассказал о запуске Школы искусств и культурного наследия (совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге).