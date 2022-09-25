Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что его полномочия на данном посту продлены на три года.