Священник дал советы по сохранению духовного здоровья в кризис

Советы по сохранению духовного здоровья в кризисной ситуации дал в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин.

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«Во время кризиса тебе кажется, что от тебя ничего не зависит. Это неправда, от тебя зависит твоя жизнь, а в страхе это сплошное мучение. Контролировать себя или нет — это твой выбор. Ничего не делать и ждать, что само пройдет и отпустит, — это тоже твой выбор», — заявил он.

Бабкин дал несколько рекомендаций относительно того, «как не сойти с ума и как помочь себе». В первую очередь он напомнил, что не просто так при экстренной ситуации в самолете маску сначала требуют надеть на себя, а уже потом на ребенка. «Сперва нужно захотеть помочь себе. Увы, в кризис это редко кому приходит в голову, потому что все мысли заняты пережевыванием проблем», — заметил священник.

Бабкин посоветовал стать избирательнее в выборе источников для чтения новостей. «Для твоей души нет разницы, реальны твои страхи или нет, если ты поглощен ими, просиживая часами в новостной ленте. Когда жвачка утрачивает вкус, она становится противной, да еще и отравляет твой организм. Информация — это пища. Будь избирателен и читай адекватные источники информации или на время переключись на другие темы», — написал он.

По мнению блогера, не стоит распространять информацию, уверенности в которой нет, чтобы не создавать в своем окружении панику. «Даже если ты вдруг узнал, что завтра мир захватят рептилоиды. Наступит завтра, рептилоиды не придут, зато люди вокруг не будут заражены твоим эмоциональным мусором», — объяснил он.

Прогнать страх помогает любовь, уверен Бабкин. Он порекомендовал каждому человеку вспомнить о ком-то, кому нужна помощь или поддержка, — например, об одинокой бабушке из подъезда.

Священник посоветовал не забывать о молитвах и чтении Писания, техниках дыхания и посте.