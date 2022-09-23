Посол РФ в Уругвае: «Российскую культуру невозможно запретить»

«Очевидно, что в нынешних условиях, когда коллективный Запад развернул по всему миру русофобскую истерию, включая попытки запретить всё русское, любое культурное мероприятие, демонстрирующее отечественные достижения в области культуры, искусства, науки и спорта... подобные усилия обречены на провал: российскую культуру невозможно запретить, она была, есть и будет оставаться в сердцах и умах миллионов и миллионов людей на нашей планете», — заявил дипломат.