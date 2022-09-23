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20 минут назад

Российскую культуру невозможно запретить, заявил посол в Уругвае

Елена Прошина

Российскую культуру не представляется возможным запретить, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Уругвае Андрея Будаева.

Посол РФ в Уругвае: «Российскую культуру невозможно запретить»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, она навсегда останется в сердцах и умах миллионов людей.

«Очевидно, что в нынешних условиях, когда коллективный Запад развернул по всему миру русофобскую истерию, включая попытки запретить всё русское, любое культурное мероприятие, демонстрирующее отечественные достижения в области культуры, искусства, науки и спорта... подобные усилия обречены на провал: российскую культуру невозможно запретить, она была, есть и будет оставаться в сердцах и умах миллионов и миллионов людей на нашей планете», — заявил дипломат.

На днях в российском посольстве в Уругвае прошел концерт русской классической музыки в исполнении пианиста Стефана Лано и оперной певицы Евгении Пиршиной. Они исполнили шедевры Чайковского, Рахманинова, Глинка. По словам посла, это должно привлечь внимание жителей Уругвая, показать всем, что российская культура является неотъемлемой частью и мировым достоянием.

В настоящее время в уругвайском Пунта-дель-Эсте проходит международный фестиваль женского кино, в рамках которого организаторы пригласили участвовать представителей из России. Для фестиваля был выбран современный художественный фильм «Дунай» кинематографиста Любови Мельменко.

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